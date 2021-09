Policiais Militares do 1° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar realizam apreensão de carga de vinhos argentinos em Palmeira das Missões

Nesta segunda feira 13/09/2021, policiais militares do Pelotão Rodoviário de Palmeira das Missões abordaram veículo suspeito na ERS 569 KM 0, um Fiat Palio Weekend onde se encontrava somente o condutor.

Em revista ao veículo foi encontrado no interior do mesmo 42 caixas de vinhos argentinos totalizando 225 garrafas, 12 caixas de desodorante rexona aerosol totalizando 144 frascos, produtos avaliados em R$45.000,00, estes sem desembaraço aduaneiro.

Veículo e produtos apreendidos e encaminhados a Receita Federal de Santo Ângelo

