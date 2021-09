Brigada Militar prende traficantes em Três Passos

Policiais Militares do 7º BPM, prenderam dois homens por tráfico de drogas em Três Passos no fim da tarde de ontem (13/09), às 17h00.

Após abordagem de um veículo ocupado pelos indivíduos, foi localizado 04 tijolos de maconha, pesando 3.917 gramas, 02 porções de maconha, pesando 25 gramas, 01 porção de cocaína, pesando 50 gramas, 01 balança de precisão, R$1.000,00 em notas e celulares.

A prisão ocorreu no bairro Operário, e ambos foram encaminhados para o flagrante policial. Na Delegacia de Polícia foi reconhecido que o boné que um dos jovens usava, era o mesmo usado no roubo ao cartório da cidade de Humaitá, bem como um dos celulares apreendidos foi subtraído também na ação no cartório.





