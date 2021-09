Polícia Civil e Brigada Militar prendem autores de assalto ao CRVA de Humaitá

Uma ação conjunta da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) resultou na prisão dos dois indivíduos que assaltaram o CRVA de Humaitá na manhã da segunda-feira (13/9).

Logo após o assalto à mão armada, as forças policiais iniciaram as diligências. Imagens do sistema de monitoramento ajudaram na identificação dos homens, pois ambos não encobriam o rosto no momento em que renderam um funcionário do CRVA e um cliente.

Segundo a PC, foi constatado imediatamente que depois do roubo os criminosos fugiram em direção à cidade de Três Passos. Agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar desconfiaram de um lugar que poderia estar servindo de esconderijo para a dupla. Ao notar a aproximação das viaturas policiais, um suspeito tentou fugir, mas acabou capturado. Ele ainda vestia a mesma camiseta e o boné da hora do assalto.

No mesmo local, foram encontrados os dois telefones celulares subtraídos das vítimas e o dinheiro roubado. Prosseguindo com as diligências, os policiais civis e militares conseguiram prender o segundo envolvido no assalto à mão armada. Ele estava de posse de quatro quilos de maconha e 50 gramas de crack.

De acordo com a Polícia Civil, na mesma ação foi preso um terceiro sujeito pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião, 100 pedras de crack – prontas para comercialização – foram apreendidas.

O trio foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por roubo e tráfico de entorpecentes. Depois de cumpridos os procedimentos formais, todos os presos acabaram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

