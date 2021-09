Brigada Militar de Tenente Portela apreende adolescente suspeito de furto de moto

Na madrugada da segunda-feira (13/9), o efetivo da Brigada Militar (BM) visualizou um indivíduo empurrando uma motocicleta pelas ruas do perímetro urbano.

Na abordagem, os policiais militares verificaram que o veículo tinha sido furtado. O jovem de 16 anos de idade – suspeito da autoria do furto – acabou apreendido.

O adolescente foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do fato. O Conselho Tutelar foi acionado.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.