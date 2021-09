Colisão envolve automóvel e carreta

No início da manhã desta segunda-feira (13), uma colisão transversal envolveu um automóvel Fiat Uno com placas de Entre-Ijuís e uma carreta emplacada em Ijuí.

O fato aconteceu no trevo de entroncamento da BR 285 com a RS 342, também conhecido como trevo do Posto 44.





A condutora do Uno manobrava para contornar o trevo e não teria percebido a aproximação da carreta. As informações são do Grupo Caçadores de Notícias.

Apesar dos grandes danos, a mulher que estava sozinha no automóvel não ficou ferida.







