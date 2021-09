Assalto à mão armada em Humaitá

Na manhã desta segunda-feira (13), o Cartório de Registros Públicos de Humaitá foi alvo de um assalto à mão armada. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, dois indivíduos armados com revólver chegaram ao local, por volta das 10h20, e anunciaram o assalto.

Os criminosos, que agiam de cara limpa, renderam pelo menos um cliente e um funcionário e depois fugiram. Ninguém ficou ferido na ação.



A polícia está mobilizada para tentar localizar os assaltantes. Por enquanto ainda sem mais detalhes sobre o que teria sido levado do cartório e a direção para a qual eles tenham fugido.

