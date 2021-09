Veículo invade residência em Boa Vista do Buricá

Um veículo invadiu uma residência neste domingo (12), por volta da meia noite e meia na cidade de Boa Vista do Buricá.

O veículo Toyota Corolla, que teria ficado no “ponto morto” desceu um barranco localizado na parte alta da cidade, próximo a torre e adentrou uma casa ficando parcialmente destruído. Conforme informações preliminares, o Corolla pertence a um rapaz de São Martinho.

