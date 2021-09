BM prende 24 pessoas por maus tratos a animais durante rinha de galos em Miraguaí

Após denúncias de aglomerações, a Brigada Militar (BM) se deslocou até a Linha Bela Vista, interior de Miraguaí, e flagrou maus tratos a animais durante rinha de galos, além do descumprimento de normas sanitárias impostas em virtude da pandemia de Covid-19.

Ao todo, segundo a BM, 24 pessoas acabaram presas. Alguns indivíduos conseguiram fugir do local. Na ocasião, os policiais militares ainda apreenderam um revólver calibre 38.

