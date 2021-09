Tiradentes do Sul: Brigada Militar apreende 65 caixas de bebidas contrabandeadas

No começo da noite do sábado (11/9), durante ação da Operação Fronteira, a Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava pela BR 468 em Tiradentes do Sul.

No decorrer da fiscalização, os policiais militares encontraram 65 caixas de bebidas de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro. Dois homens que ocupavam o veículo acabaram presos pelo crime de descaminho.

A BM estima que o prejuízo financeiro à dupla de contrabandistas chegou a R$ 167,1 mil, pois todas as mercadorias e o veículo foram apreendidos.

