Coletiva de encerramento da 44ª Expointer será às 15h deste domingo, dia 12

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e copromotores da 44ª Expointer (Febrac, Farsul, Fetag-RS, prefeitura de Esteio, Simers e Sistema Ocergs-Sescoop/RS) participam, neste domingo (12/9), às 15h, da coletiva de imprensa de encerramento da feira.

Serão divulgados os números e balanço final da Expointer 2021. A coletiva presencial ocorrerá no espaço coberto (lounge) da pista central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Após, material de vídeo será disponibilizado no portal de notícias do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: Coletiva de imprensa presencial de encerramento da 44ª Expointer

Quando: domingo (12/9), às 15h

Onde: espaço coberto (lounge) da pista central do Parque de Exposições Assis Brasil