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Fiscalização identifica 87 casos de Greening em pomares de Palmitinho

Mais de 1,1 mil propriedades rurais foram vistoriadas em Palmitinho e Caiçara após a confirmação da doença no Rio Grande do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Seapi
24/07/2026 às 10h21
Fiscalização identifica 87 casos de Greening em pomares de Palmitinho
Ao se manifestar, apresenta sintomas em citros como ramos amarelados e frutos assimétricos. (Foto: Adapar / Divulgação)

Fiscais estaduais agropecuários vistoriaram 1.157 propriedades rurais nos municípios de Palmitinho e Caiçara desde a confirmação do primeiro foco de Greening no Rio Grande do Sul, registrada no início de junho.

Durante os 45 dias de fiscalização, foram inspecionadas 9.253 plantas cítricas e coletadas 220 amostras para análise laboratorial. Destas, 87 tiveram resultado positivo para a doença, todas em pomares localizados em Palmitinho. As amostras coletadas no foco registrado em Caiçara ainda passam por análise.

Considerado a doença mais grave da citricultura, o Greening afeta espécies como laranja, bergamota e limão, reduz a produção e pode levar as plantas à morte.

A orientação dos órgãos de defesa agropecuária é para que os produtores monitorem constantemente os pomares e eliminem imediatamente as plantas contaminadas, medida considerada fundamental para conter o avanço da doença.


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