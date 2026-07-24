Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

Cidades que se destacarem em políticas e iniciativas para assegurar um tratamento digno e um envelhecimento ativo às pessoas idosas passarão a ter o título de Cidade Amiga do Idoso. O reconhecimento está previsto na Lei 15.476 , publicada nesta sexta-feira (24) noDiário Oficial da União. As regras já estão em vigor.

A lei tem origem no PL 2.119/2019 , do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). O projeto foi aprovado pelo Senado , com mudanças, em 2023 e voltou à Câmara. Em junho, foi aprovado pelos deputados e seguiu para a sanção.

Para concorrer ao título, a cidade precisa demonstrar que tem programas ou políticas públicas que fomentem a inserção social, cultural e política dos idosos. Na análise, são consideradas as iniciativas do município que favoreçam um envelhecimento ativo da população e o acesso dos idosos a serviços de qualidade nas áreas de:

transporte;

moradia;

participação social;

respeito e inclusão social;

participação cívica e emprego;

prédios públicos e espaços abertos;

comunicação e informação;

apoio comunitário e serviços de saúde;

segurança dos idosos.

Conselho

O responsável por conceder o título será um conselho com representantes dos governos federal, estaduais, distrital e municipais e das entidades representativas da população idosa. O título valerá por três anos, desde que sejam revalidados os compromissos assumidos. Se for comprovado o descumprimento, o título será cancelado.