BM de Seberi apreende pistola e munições durante abordagem

Durante abordagem de veículo e revista pessoal, na noite da sexta-feira (10/9), a guarnição da Brigada Militar (BM) de Seberi prendeu em flagrante um homem de 27 anos de idade devido ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Com o indivíduo, de acordo com a BM, foi encontrada uma pistola 762 carregada com nove munições intactas.

O preso, bem como a arma de fogo e as munições, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do flagrante.

