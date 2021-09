Dupla é presa ao tentar arremessar objetos para dentro do presídio de Frederico Westphalen

Indivíduos de 21 e de 29 anos de idade acabaram presos após tentarem arremessar objetos para a área interna do Presídio Estadual de Frederico Westphalen. Segundo o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), três telefones celulares, quatro carregadores para celular, três cabos USB e dois fones de ouvido, foram apreendidos.

O fato aconteceu na tarde da sexta-feira (10/9). A dupla e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para registro da ocorrência.

