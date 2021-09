Brigada Militar prende filho que ameaçava a mãe de morte em Passo Fundo

Na tarde desta quinta-feira (09), por volta das 17:30, a Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça de morte na ocupação do bairro São Luiz Gonzaga.

Segundo a BM, a guarnição já havia sido acionada no mesmo dia, para atender a mesma denúncia no local. Uma mulher chamou os policiais, pois estaria sofrendo ameaças de morte de seu filho, que havia saído do Presídio Regional de Passo Fundo um dia antes. A mulher possui medidas protetivas contra o filho.

A guarnição esteve no local e ao tentar realizar a abordagem na primeira vez o indivíduo fugiu, pulando cercas e adentrando vários pátios, onde por fim pulou dentro de um rio e não foi mais visto pela guarnição.

Mais tarde a vítima acionou novamente a polícia, relatando que seu filho estaria de novo ameaçando a ela e suas filhas. A polícia foi ao local mais uma vez e localizou o indivíduo escondido em baixo da casa, sendo abordado, identificado como L.V.C.P. As partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

