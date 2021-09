Arremesso dá errado e sacolas com celulares e drogas batem em muro da Modulada de Ijuí

Na madrugada de hoje (10), por volta das 2h45, a guarnição da guarda externa da Brigada Militar da Penitenciária Modulada de Ijuí, percebeu um indivíduo suspeito usando roupa escura com capuz. Ele saiu de um mato através de uma abertura na cerca externa e adentrou na área da penitenciária.

Ao atingir o meio do trajeto entre a cerca e o muro da penitenciária o indivíduo parou e fez o arremesso de alguns pacotes, sendo que devido à distância os objetos bateram no muro e caíram do lado de fora. Com apoio do Policiamento Ostensivo foram feitas as buscas nas imediações, mas o suspeito não foi encontrado. Foram localizados sete pacotes embalados com plástico e constatado que no interior das embalagens haviam seis telefones celulares e aproximadamente um quilo de maconha fracionada.

Diante da situação flagrada, os policiais apreenderam o material que foi recolhido e conduzido ao 29º BPM Ijuí, onde foi feita comunicação da ocorrência.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.