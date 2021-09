Polícia Civil de Miraguaí recupera moto furtada

Na tarde da quinta-feira (9/9), policiais civis de Miraguaí recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada no dia 11 de agosto deste ano na cidade de Redentora.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, o veículo foi recolhido ao CRD de Tenente Portela.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.