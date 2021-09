Caminhão com maquinário agrícola rompe fios de energia elétrica em Coronel Bicaco

Fios de energia elétrica foram rompidos pelo implemento agrícola que era transportado em um caminhão. A rede de telefonia fixa e de internet também sofreu danos. O fato ocorreu por volta das 16 horas da quinta-feira (9/9), na Rua Francisco Manoel Diniz, ao lado da Prefeitura Municipal.

Uma pessoa que assistiu o acidente disse à reportagem do site Clic Portela que, no momento em que os cabos de alta tensão foram rompidos, houve muitas faíscas e um estouro. — Acho que foi no transformador aquele barulho — completou a testemunha.

O motorista do caminhão e funcionários de uma empresa de internet de Coronel Bicaco conseguiram remover a fiação que tinha enroscado no implemento agrícola.

