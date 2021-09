Brigada Militar prende mais um homem por descaminho em Três Passos

Na quinta-feira (09/09), às 01h30 policiais militares do 7º BPM, durante ações da Operação Fronteira prenderam um homem por descaminho.

A prisão ocorreu na BR 468, após abordagem de um veículo, sendo localizado no seu interior 388 unidades de bebidas diversas de origem estrangeira.

Toda mercadoria e o veículo foram apreendidos, num total de R$ 72.181,00 reais de prejuízo ao crime.

Essa é a décima apreensão ocorrida só no mês de Setembro, perfazendo a média de pelo menos uma apreensão diária.

