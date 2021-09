Homem é assassinado em Palmeira das Missões

Na madrugada desta quinta-feira (09), no bairro Mutirão, em Palmeira das Missões, um homem foi alvejado com disparos de arma de fogo, em sua residência.

Na ocasião, a vítima estava dormindo e, quando bateram na porta da residência, foi verificar quem era, instante em que foi atingida por disparos de arma de fogo.A vítima identificada como Luís André Aguirre, de 38 anos, tinha antecedentes policiais por violência doméstica.

O corpo da vítima foi encaminhado ao PML para realização de perícias.

A Polícia Civil realiza diligências para o esclarecimento do fato.

