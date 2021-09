Homem é morto a golpes de faca em Jaboticaba RS

Por volta das 01h30 min desta quinta feira (09) ocorreu um homicídio no município de Jaboticaba.

Populares fizeram contato e informaram de uma briga que teria ocorrido na rua e que havia dois indivíduos feridos por arma branca.

A guarnição se deslocou até o local e encontrou uma das vítimas caída no chão, ferido por diversos golpes de arma branca no tórax. Imediatamente foi socorrido pela ambulância do município até o HPS local, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No hospital já estava sendo atendido a outra vítima (irmão do outro homem), que teria chegado a pé no hospital para ser socorrido, pois também teria sido atingido por golpes de faca durante a briga. Conforme informações levantadas, os indivíduos estariam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar situado na Esquina Evangélica, interior do município, vieram até a cidade com o veículo GM Corsa, e se desentenderam com outro indivíduo e acabaram brigando, restando no trágico desfecho.

O autor dos crimes ainda não foi identificado.

O homem ferido foi transferido para o Hospital de Rodeio Bonito, onde está internado e permanece em estado estável.

Câmeras de vigilância de uma residência captou as imagens do momento da briga e foram entregues a Polícia Civil.

Informações-Comunicação Social 39ºBPM