Acidente deixa casal gravemente ferido em Ijuí

Na manhã desta quinta-feira, um grave acidente de trânsito ocorreu na BR-285. A colisão aconteceu entre o Rio Potiribú e o Posto Lambari.

Um casal, que reside em Ijuí, e que seguia no sentido Panambi-Ijuí, ficou gravemente ferido. A colisão da moto ocorreu com um veículo Fiat Palio, com placas de Serafina Corrêa.

A Força Tática da Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

A mulher de 21 anos e o homem de 23 anos foram conduzidos pelo Samu ao Hospital de Caridade de Ijuí.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.