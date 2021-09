Mercadorias de origem estrangeira são apreendidas em Tiradentes do Sul

A Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava pela BR 468 – na altura da localidade de Lajeado Progresso, interior de Tiradentes do Sul – sendo encontrado 489 unidades de bebidas, além de frascos de desodorantes e outras mercadorias de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

A ocorrência de descaminho foi registrada no começo da noite da quarta-feira (8/9). Um indivíduo acabou preso. Por orientação da Receita Federal, todos os produtos contrabandeados e o veículo foram apreendidos.

