PF prende suspeito de vender agrotóxicos contrabandeados na Região Noroeste

A Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira (8/9), ação para reprimir o contrabando de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em Itaqui, na residência de um suspeito investigado por contrabandear agrotóxico do Uruguai para compradores da região das Missões e do Noroeste do Estado. Ele foi preso em flagrante por armazenar 100 litros de fungicida e 16,1 quilos de herbicida em sua propriedade.

A investigação teve início em 18 de maio de 2020 com a prisão em flagrante do mesmo homem, quando transportava 200 quilos de agrotóxicos em um veículo, em Santo Antônio das Missões.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão teve por objetivo, coletar informações que possibilitem à Polícia Federal a identificação de outros envolvidos com o contrabando de agrotóxicos na região.

