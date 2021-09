Taxista é assaltado, amarrado e abandonado por criminosos em Santo Ângelo

Um taxista que possui ponto na rua Marquês do Herval, na Praça da Catedral, em Santo Ângelo, foi vítima de criminosos na manhã da última segunda-feira (06). Conforme o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, por volta das 10h dois homens solicitaram uma corrida até a escola Catarina Lepori. Quando parou o carro para o desembarque, um dos homens sacou o revólver e anunciou o assalto.

Os criminosos ordenaram que o taxista sentasse no banco de trás, alegando que iriam dar umas voltas e que se ele colaborase iria ficar tudo bem. Neste momento um assaltante assumiu a direção do carro, enquanto o outro seguia no banco de trás ameaçando a vítima.

Eles se deslocaram até as proximidades de um balneário, no Distrito Sossego, onde desceram, amarraram a vítima com uma corda e exigiram a senha da conta bancária. O taxista ficou preso no local e os criminosos fugiram com o automóvel Prisma. Cerca de 20 minutos depois a vítima se libertou e pediu ajuda.

O veículo foi localizado pela Brigada Militar em um Mercado no Bairro Indubras, onde a dupla cometeu outro assalto por volta das 12h15 do mesmo dia. No mercado os criminosos chegaram de arma em punho anunciando o assalto. Eles tentaram fugir no táxi, mas o carro não ligou. Na ação ainda roubaram outro automóvel que estava passando pelo local e fugiram. No mercado foram roubados dois celulares e cerca de R$ 4 mil.

