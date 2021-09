Carga de cigarros estrangeiros é apreendida em Três Passos

A Brigada Militar (BM), na noite da terça-feira (7/9), abordou um veículo que transitava no bairro Frei Olímpio em Três Passos. No decorrer da fiscalização foram encontrados 100 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

O motorista acabou preso por contrabando de cigarros, sendo encaminhado posteriormente para os procedimentos formais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.