BM realiza apreensão de agrotóxicos em Tenente Portela

Por volta das 20 horas da terça-feira (7/9), a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela apreendeu uma carga de agrotóxicos contrabandeados. Os produtos eram transportados em um veículo cujo motorista tentou fugir da abordagem dos policiais militares.

Segundo a BM, o condutor fugiu a pé após colidir com o veículo contra um barranco. Ao todo, foram apreendidos 34 galões de defensivos agrícolas de origem estrangeira.

