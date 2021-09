Homem é preso por agredir companheira em Crissiumal

Na última segunda-feira (06), a Polícia Civil, por intermédio dos agentes da Delegacia de Polícia de Crissiumal, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo o delegado responsável pelo caso, William Garcez, o agressor foi preso e apontado como autor do crime de lesão corporal de natureza grave contra a sua companheira, a qual está internada na UTI em Três Passos.

Após a formalização dos atos legais na Polícia Civil, o indivíduo foi encaminhado ao presídio de Três Passos, onde estará à disposição da justiça.





