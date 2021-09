Casal é preso pelo 37ºBPM em Ametista Do Sul

Na noite deste sábado, 4, policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) prenderam um homem de 29 anos de idade e uma mulher com 39, em Ametista do Sul. As prisões ocorreram durante a Operação Fronteira, na qual os policiais militares realizaram abordagem à uma casa noturna do município.

Após revista e identificação aos presentes, a mulher foi presa por estar com mandado de prisão decretado. Já o homem, portava um revólver calibre 32, municiado com seis munições intactas.

O casal preso foi encaminhado até a delegacia de polícia para registro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.