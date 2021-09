PRF prende motorista foragido em Palmeira das Missões

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da última sexta-feira (3), na BR 468 em Palmeira das Missões, um furgão Fiat/Doblo com placas de Corbelia/PR que adentrava a BR-468 por estrada vicinal.

Ao inspecionar o compartimento de carga, a equipe policial encontrou cerca de 20 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados.



O motorista, um homem de 33 anos, natural do Paraná, era procurado pela Justiça pelo crime de contrabando cometido em 2019. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

