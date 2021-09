Colisão contra árvores mata motociclista no interior de Derrubadas

Conforme informações da Rádio Municipal de Tenente Portela, um motociclista trafegava em direção ao perímetro urbano de Derrubadas quando perdeu o controle da direção e colidiu contra árvores às margens da estrada. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 21 horas do domingo (5/9), nas proximidades do Parque Estadual do Turvo.

Ainda segundo apurado pela reportagem da emissora, a vítima fatal seria um indivíduo de 20 anos de idade. Entretanto, a identidade do condutor da motocicleta com placa de Três Passos/RS ainda não foi confirmada.

A Brigada Militar (BM) orientou o trânsito no local do fato, enquanto que a Polícia Civil (PC) efetuou o registro da ocorrência. Estava sendo aguardada a chegada da perícia.

