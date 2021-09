Três Passos: BM apreende bebidas oriundas de descaminho

Por volta das 23h30min do sábado (4/9), a Brigada Militar (BM) de Três Passos abordou um veículo. No decorrer da revista, foram encontradas 248 garrafas de bebidas de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro.

Conforme a BM, uma pessoa acabou presa pelo crime de descaminho. A mercadoria e o veículo apreendidos foram avaliados em R$ 34,4 mil. Todos os produtos contrabandeados seriam encaminhados à Receita Federal em Santo Ângelo.

