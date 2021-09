Policiais militares apreendem arma de fogo em casa noturna em Ametista do Sul

Na noite do sábado (4/9), em trabalho da Operação Fronteira, o efetivo do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu um revólver calibre 32 e seis munições intactas durante fiscalização numa casa noturna em Ametista do Sul. Um homem de 29 anos de idade foi preso em virtude de porte ilegal de arma de fogo.

Na mesma ocasião, os policiais militares identificaram e prenderam uma mulher que tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo o 37º BPM, o homem e a mulher foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para o registro dos fatos.

