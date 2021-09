Mulher é presa por tráfico de drogas em Três Passos

Uma abordagem veicular resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas. O fato foi registrado na tarde do domingo (5/9), no bairro Dona Vanda em Três Passos.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a mulher estava de posse de 98 gramas de crack. Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, a presa acabou recolhida ao Presídio Estadual de Três Passos.

