Argentino é flagrado com produtos contrabandeados em Três Passos

Durante ações da Operação Fronteira, a guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagrou um indivíduo de nacionalidade argentina transportando em um veículo, diversos produtos de origem estrangeira sem o obrigatório desembaraço aduaneiro. O fato foi registrado na tarde do sábado (4/9).

De acordo com o 7º BPM, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 9,8 mil e, posteriormente, encaminhadas à Receita Federal em Santo Ângelo.

