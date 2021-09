Colisão frontal em São Martinho provoca três mortes

Conforme informações do site Paulo Marques Notícias, o acidente de trânsito ocorreu na noite do sábado (4/9), na ERS 210, na altura da localidade de Linha Mineiro, interior de São Martinho.

Se envolveram na colisão frontal na estrada que liga São Martinho e Boa Vista do Buricá, um VW Gol emplacado em Redentora/RS e um Ford Escort, com placas de Sede Nova/RS.

Informações preliminares apontam que as vítimas fatais são o motorista do VW Gol, e uma mulher e uma criança que viajavam no Ford Escort. Outras duas pessoas que ocupavam o automóvel de Sede Nova sofreram ferimentos, sendo socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros.

