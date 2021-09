Campo Novo: Homem é preso por descumprir medidas protetivas

Em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Campo Novo, na tarde da sexta-feira (3/9), agentes da Polícia Civil (PC) prenderam um indivíduo por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Segundo informações divulgadas pela PC, o homem ameaçou a vítima. Após os trâmites legais na Delegacia da Polícia Civil, o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

