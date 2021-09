BM de Três Passos prende suspeito de furtos de veículos

No começo da madrugada da sexta-feira (3/9), a Brigada Militar (BM) prendeu um indivíduo que é suspeito de diversos furtos de veículos em Três Passos. Ele foi apanhado após tentar furtar dois automóveis no centro da cidade.

O homem foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para a realização dos procedimentos formais.

