Dois homens são presos por contrabando de medicamentos em Três Passos

Na sexta-feira (3/9), às 18h30min, o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante ações da Operação Fronteira, prendeu dois homens, sendo um de nacionalidade argentina, pelo crime de contrabando de medicamentos.

A prisão ocorreu na BR 468, após abordagem de um veículo, sendo encontrado aproximadamente 142 tipos diversos de medicamentos de origem estrangeira.

Por orientação da Receita Federal do Brasil, toda a mercadoria e o veículo foram apreendidos. O valor total da apreensão foi de R$ 67.601,00.

