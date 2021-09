BM apreende dezenas de bebidas estrangeiras em Campo Novo

Em ação da Operação Fronteira, a Brigada Militar (BM) apreendeu 266 garrafas de bebidas de origem estrangeira e sem o devido desembaraço aduaneiro, avaliadas em aproximadamente R$ 78 mil.

A ocorrência de descaminho foi registrada no início da tarde da quinta-feira (2/9) no trevo de entroncamento da BR 468 com a ERS 210, no interior de Campo Novo.

Conforme a BM, um homem acabou preso em virtude do crime de descaminho. O veículo utilizado para o transporte e as bebidas estrangeiras foram encaminhadas à Receita Federal.

O valor total da apreensão chegou a R$ 192,9 mil.

