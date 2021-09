Operação Guardiões do Bioma combate 5,5 mil incêndios em agosto

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Operação Guardiões do Bioma, coordenada pela pasta, combateu mais de 5,5 mil incêndios florestais no mês passado. O trabalho foi realizado nos 11 estados que possuem os biomas da Amazônia, do Cerrado e Pantanal.

Segundo o ministério, foram realizadas mais de mil ações preventivas, nas quais houve a participação de 4,5 mil agentes da Policia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), além do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Civil.

Durante a operação, a PRF prendeu 237 pessoas por crime ambiental e atendeu a 225 ocorrências de transporte irregular de madeira e apreensão de animais.

De acordo com o ministro da Justiça, Anderson Torres, a pasta está atuando com outras instituições para combater os incêndios. Também participam da operação os ministérios do Meio Ambiente, e do Desenvolvimento Regional e as secretarias estaduais de Segurança Pública e do Meio Ambiente.

“O trabalho deve ser intenso no combate aos crimes contra o meio ambiente. Além de promover a capacitação dos profissionais, o ministério atua junto com outras instituições para atender às demandas dos estados e reforçar o efetivo no combate aos incêndios e crimes ambientais”, disse.