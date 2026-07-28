Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Temporais provocam destelhamentos, granizo e prejuízos em cidades do Rio Grande do Sul

Cruz Alta, Ibirubá, Ernestina, São Luiz Gonzaga, Não-Me-Toque e Santo Antônio das Missões registraram danos causados por ventos fortes, chuva intensa e granizo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/07/2026 às 10h26
Temporais provocam destelhamentos, granizo e prejuízos em cidades do Rio Grande do Sul
Queda de granizo registrada em Santo Antônio das Missões. (Foto: Divulgação)

Os temporais que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul entre segunda-feira (27) e a madrugada desta terça-feira (28) provocaram destelhamentos, queda de árvores, granizo, alagamentos e danos em centenas de residências. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras e forças de segurança seguem mobilizadas para atender as ocorrências e levantar os prejuízos.

Em Cruz Alta, a tempestade trouxe chuva intensa, rajadas de vento superiores a 80 km/h e granizo de pequeno tamanho. Oito residências foram destelhadas, houve alagamentos em imóveis, tombamento parcial do lonão montado para a 46ª Coxilha Nativista, queda de um poste de energia na Avenida Xavantes e danos em uma edificação no bairro Santa Terezinha, onde telhas atingiram a rede elétrica. Também foram registradas oscilações no fornecimento de energia. Cerca de 40 milímetros de chuva caíram em poucos minutos, elevando para 285 milímetros o acumulado de julho no município. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

No interior de Ibirubá, na comunidade de São Lucas, os ventos fortes derrubaram um galpão, arrancaram árvores e provocaram prejuízos em uma propriedade rural. Até o momento, não há registro de feridos, e a extensão dos danos ainda será avaliada.

Em Ernestina, uma intensa chuva de granizo atingiu áreas urbanas e rurais. A estimativa inicial da Defesa Civil aponta que aproximadamente 70% das residências sofreram algum tipo de dano. Não há registro de famílias desabrigadas. A Prefeitura iniciou a distribuição de lonas às famílias atingidas e prepara um decreto de Situação de Emergência. Um levantamento oficial será concluído após as vistorias desta terça-feira.

Já em São Luiz Gonzaga, os fortes ventos registrados durante a madrugada desta terça-feira derrubaram uma árvore de grande porte na Rua Hipólito Ribeiro, bloqueando a via pública. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h50 para remover a árvore e liberar o trânsito.

Em Não-Me-Toque, o temporal do fim da tarde de segunda-feira pode ter sido provocado por uma microexplosão atmosférica, conforme avaliação preliminar de meteorologistas. O fenômeno derrubou árvores em diferentes pontos da cidade, atingiu a Praça Central, provocou destelhamentos e foi acompanhado por queda de granizo, com acúmulo de pedras de gelo em diversos locais. Equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Bombeiros Voluntários seguem atendendo as ocorrências. A confirmação do fenômeno depende de análises meteorológicas e do padrão dos danos registrados.

Em Santo Antônio das Missões, um temporal com forte queda de granizo atingiu o município no início da tarde de segunda-feira e causou danos em aproximadamente 300 residências, conforme levantamento preliminar da Defesa Civil. Os bairros São Jorge e Jardim dos Pampas estão entre os mais afetados. Equipes da Defesa Civil Regional, Exército, Brigada Militar e Bombeiros trabalham no levantamento dos prejuízos e na distribuição de lonas para proteger as residências atingidas, diante da previsão de novas chuvas para a região.

As autoridades seguem monitorando as condições meteorológicas e orientam a população a evitar áreas de risco, acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil e acionar os órgãos de emergência sempre que necessário.

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 34 minutos

Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas

Inmet prevê mais temporais para esta terça-feira (28)

 (Foto: Agência Brasil)
Mega-Sena Há 46 minutos

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 (Foto: Divulgação / CBSC)
Resgate Dramático Há 3 horas

Homem é resgatado após permanecer cerca de oito horas parcialmente soterrado em escavação no interior de Videira SC

Vítima de 58 anos foi localizada após um vizinho ouvir os pedidos de socorro e sofreu suspeita de fratura no tornozelo esquerdo.

 Alerta vermelho inclui grande parte do Estado. (Foto: Inmet / Reprodução)
Tempo Há 4 horas

Inmet publica aviso de grande perigo para acumulado de chuva no RS; veja áreas afetadas

Alerta vermelho é válido até as 23h59min de terça-feira e aponta volumes de precipitação superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
22° Sensação
0.79 km/h Vento
79% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 33 minutos

Ransomware avança 17,8% e mira o Brasil e toda a LATAM
Geral Há 33 minutos

Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas
Economia Há 33 minutos

Exportações batem recorde e déficit das contas externas cai em junho
Saúde Há 33 minutos

Dor crônica pode influenciar no tratamento da depressão
Economia Há 34 minutos

Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,14%
Euro
R$ 5,82 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,699,88 -2,54%
Ibovespa
177,035,02 pts 0.93%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias