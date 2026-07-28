Temporais provocam destelhamentos, granizo e prejuízos em cidades do Rio Grande do Sul

Os temporais que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul entre segunda-feira (27) e a madrugada desta terça-feira (28) provocaram destelhamentos, queda de árvores, granizo, alagamentos e danos em centenas de residências. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras e forças de segurança seguem mobilizadas para atender as ocorrências e levantar os prejuízos.

Em Cruz Alta, a tempestade trouxe chuva intensa, rajadas de vento superiores a 80 km/h e granizo de pequeno tamanho. Oito residências foram destelhadas, houve alagamentos em imóveis, tombamento parcial do lonão montado para a 46ª Coxilha Nativista, queda de um poste de energia na Avenida Xavantes e danos em uma edificação no bairro Santa Terezinha, onde telhas atingiram a rede elétrica. Também foram registradas oscilações no fornecimento de energia. Cerca de 40 milímetros de chuva caíram em poucos minutos, elevando para 285 milímetros o acumulado de julho no município. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

No interior de Ibirubá, na comunidade de São Lucas, os ventos fortes derrubaram um galpão, arrancaram árvores e provocaram prejuízos em uma propriedade rural. Até o momento, não há registro de feridos, e a extensão dos danos ainda será avaliada.

Em Ernestina, uma intensa chuva de granizo atingiu áreas urbanas e rurais. A estimativa inicial da Defesa Civil aponta que aproximadamente 70% das residências sofreram algum tipo de dano. Não há registro de famílias desabrigadas. A Prefeitura iniciou a distribuição de lonas às famílias atingidas e prepara um decreto de Situação de Emergência. Um levantamento oficial será concluído após as vistorias desta terça-feira.

Já em São Luiz Gonzaga, os fortes ventos registrados durante a madrugada desta terça-feira derrubaram uma árvore de grande porte na Rua Hipólito Ribeiro, bloqueando a via pública. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h50 para remover a árvore e liberar o trânsito.

Em Não-Me-Toque, o temporal do fim da tarde de segunda-feira pode ter sido provocado por uma microexplosão atmosférica, conforme avaliação preliminar de meteorologistas. O fenômeno derrubou árvores em diferentes pontos da cidade, atingiu a Praça Central, provocou destelhamentos e foi acompanhado por queda de granizo, com acúmulo de pedras de gelo em diversos locais. Equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Bombeiros Voluntários seguem atendendo as ocorrências. A confirmação do fenômeno depende de análises meteorológicas e do padrão dos danos registrados.

Em Santo Antônio das Missões, um temporal com forte queda de granizo atingiu o município no início da tarde de segunda-feira e causou danos em aproximadamente 300 residências, conforme levantamento preliminar da Defesa Civil. Os bairros São Jorge e Jardim dos Pampas estão entre os mais afetados. Equipes da Defesa Civil Regional, Exército, Brigada Militar e Bombeiros trabalham no levantamento dos prejuízos e na distribuição de lonas para proteger as residências atingidas, diante da previsão de novas chuvas para a região.

As autoridades seguem monitorando as condições meteorológicas e orientam a população a evitar áreas de risco, acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil e acionar os órgãos de emergência sempre que necessário.

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