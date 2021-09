Dupla é presa com droga nas imediações do presídio de Frederico Westphalen

Em patrulhamento na tarde da quarta-feira (1º/9), o efetivo da Brigada Militar (BM) desconfiou da atitude suspeita de dois homens nas proximidades do Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram com os indivíduos de 20 e 21 anos de idade, 650 gramas de maconha, um telefone celular e três carregadores para aparelho celular.

A dupla, juntamente com o entorpecente e os objetos, foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro do flagrante.

