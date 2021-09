Três Passos: Polícia Civil investiga desaparecimento de adolescente

Fabrício Nicolas Padilha, de 13 anos de idade, saiu da casa onde reside no bairro Operário em Três Passos na manhã da quarta-feira (1º/9) com sua bicicleta e uma mochila aonde carregava o cão de estimação. O pai do garoto informou que ele levou o telefone celular, entretanto, não atende as ligações.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos, que abriu investigação sobre o caso. O Conselho Tutelar também foi acionado.

Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente pode ser repassada à Polícia Civil, Brigada Militar ou Conselho Tutelar.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.