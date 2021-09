Homem encontrado morto em Santo Augusto foi assassinado, diz a polícia

A Polícia Civil remeteu ao Poder Judiciário o inquérito sobre a morte de Romualdo dos Santos Veiga, em Santo Augusto. O homem foi encontrado morto no dia 2 de junho deste ano no bairro Santo Antônio. Segundo o delegado responsável pelo caso, Willian Garcez, durante a investigação a polícia concluiu que Romualdo foi assassinado. A perícia identificou agressão brutal. A morte teria ocorrido após golpes na cabeça e facadas.

Ainda de acordo com o delegado, embora a polícia tenha identificado suspeitos, não foi possível elucidar a autoria do crime mesmo com todos os esforços empregados. Para Garcez, o que mais dificultou foi a falta de imagens de monitoramento nos arredores do cenário do crime. Romualdo dos Santos Veiga foi encontrado morto no interior da sua residência, localizada na Rua Honorato da Silva, próximo à quadra do bairro Santo Antônio, em Santo Augusto

