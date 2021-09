Homem é preso por tráfico de drogas em Tenente Portela

As drogas e uma balança foram encontradas na residência do indivíduo (Foto: Divulgação/Policia Civil)

Policiais Civis da Delegacia de Tenente Portela prenderam em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, um homem de 38 anos de idade.

Foi localizado nas buscas realizadas na residência do investigado uma balança digital e três tabletes de maconha. O indivíduo foi recolhido ao presídio de Três Passos, onde permanece a disposição da justiça.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, o indivíduo preso estava sendo investigado há algum tempo por comercializar drogas, e a apreensão realizada se junta às evidências já existentes nos autos do Inquérito Policial.

