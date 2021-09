Corpo é localizado em Palmeira das Missões

A Policia Civil de Palmeira Missões localizou, na tarde desta terça-feira, uma ossada humana em Linha Macaco, zona rural do município. O corpo foi encontrado por populares que comunicaram as autoridades. Segundo as informações da Policia Civil, a ossada estava enrolada em um cobertor.

Na manhã de hoje, 01, a Rádio Sul Brasileira confirmou com as autoridades a identificação do sujeito, tratando-se de Dionatan Bueno de Lima. Segundo a publicação o corpo foi identificado por familiares junto ao IML.

Dionatan teria diversas pela polícia e inclusive esteve preso recentemente. As investigações prosseguem.

