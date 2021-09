Uma ossada humana foi encontrada na tarde da última terça-feira (31), em Palmeira das Missões, na comunidade da Linha do Macaco.

Por meio de uma ligação telefônica o Plantão da Delegacia de Polícia soube do fato e constatou ser o corpo de um homem.

O indivíduo ainda não foi identificado e estava enrolado em um cobertor.

O cadáver foi direcionado ao IML para realização de perícias.

