Comitê EmFrente, Mulher realiza mutirão de acolhimento ao público feminino no centro de Porto Alegre

Para encerrar as atividades do Agosto Lilás, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher, o Comitê EmFrente realiza na quarta-feira (1/9) um mutirão de acolhimento com oferta de uma série de serviços voltados ao público feminino na capital. O evento é gratuito e ocorre no Largo Glênio Peres, das 10h às 15h.

O objetivo é promover ações sociais para a população feminina, com orientações sobre a rede de atendimento à mulher e como denunciar abusos. Também haverá distribuição de material informativo e kits de higiene, com máscaras de proteção contra a Covid-19 e frascos de álcool em gel.

Além disso, a atividade contará com a participação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com atendimentos da Polícia Civil e da Brigada Militar, da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Coordenadoria dos Direitos da Mulher e da Secretaria Municipal da Saúde, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública do Estado, da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) e da Secretaria Estadual da Saúde (SES), entre outros órgãos.

O Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, criado pelo Decreto 55.430/2020, tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às vítimas e promover entre os gaúchos uma mudança de cultura, que valorize a proteção da mulher na sociedade em todas as suas formas. Tendo como premissa a atuação integrada, o comitê é coordenado pelo Programa Estruturante e Transversal RS Seguro, reunindo o trabalho dos três Poderes, de 15 instituições das esferas municipal e estadual, além de oito secretarias de Estado.

SERVIÇO

O quê:mutirão de acolhimento do Comitê EmFrente, Mulher

Quando:quarta-feira (1/9), das 10h às 15h

Onde:Largo Glênio Peres, centro de Porto Alegre