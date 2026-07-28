Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas

O último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul reportou que há 20 desalojados na cidade de Cachoeira do Sul devido à chuva dessa segunda-feira (27).

Essa nova onda de tempestades, granizo e rajadas de vento, que começou no domingo (25), causou danos em seis municípios, como corte de energia, queda de árvores, destelhamento de centenas de casas e alagamentos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que uma frente fria prevista para se deslocar pelo Oceano Atlântico, próximo à Região Sul, nesta terça-feira (28), favorece a redução da pressão atmosférica e contribui para a formação nuvens, chuvas e temporais, desde o Paraguai até o Rio Grande do Sul.

Há no estado aviso vermelho de grande perigo para acumulados de chuva que podem superar 100 milímetros em 24 horas, além de aviso laranja de perigo para tempestades, incluindo queda de granizo. Está previsto ainda aumento dos ventos sobre o Sul do Brasil.

Segundo o Inmet, na quarta-feira (29), as áreas de instabilidade avançam para o norte, alcançando o Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul, enquanto permanecem as condições para chuva e trovoadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas regiões seguem sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.